Нерадивых алиментщиков заставят косить борщевик под Петербургом

Жителей Ленинградской области, которые не платят алименты, будут заставлять косить борщевик. Борьбу с распространением этого растения внесут в список общественных работ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ. В 2020 году акцию „Не заплатил алименты — скоси борщевик“ успешно провели в Тельмановском сельском поселении», — процитировал сайт kр.ru сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что неплательщиков алиментов отправили косить борщевик по берегам реки Ижоры — там запрещено бороться с сорняком с помощью химии. Деньги, полученные неплательщиками за свою работу, передали их детям, на которых те отказывались платить алименты.

2021 год объявили годом борьбы с борщевиком в Ленинградской области. Власти планируют искоренить сорняк на всей территории региона — в борьбу с ним включатся 97 муниципальных образований из 16 районов. В этом сезоне Ленобласть потратит на уничтожение борщевика 65 миллионов рублей.