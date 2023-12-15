15 декабря 2023, 09:17
Неработающим мамам предложили выплачивать зарплату за родительство
Депутат Лантратова предложила ввести «родительскую зарплату» для матерей
Возможности использования материнского капитала можно расширить, чтобы улучшить демографическую ситуацию в России. Об этом RT заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.
Она прокомментировала слова президента Владимира Путина о традиционных ценностях и больших семьях. Лантратова поддержала главу государства и предложила ввести новые меры, которые поддержат семьи с детьми.
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«Считаю, что надо расширять возможности использования материнского капитала, дать налоговые льготы для семей с детьми и „родительскую зарплату“ неработающим мамам», — отметила депутат.
Парламентарий добавила, что Путин 14 декабря озвучил ряд проблем, которые требуют решения.
Ранее российский лидер во время прямой линии указал на демографические проблемы в стране. По его мнению, для исправления ситуации государству надо обратить внимание на улучшение финансового благополучия семей и сохранение традиционных ценностей. Говоря о теме абортов, Путин подчеркнул, что вопросы о запретах и ограничениях следует решать с соблюдением всех прав и свобод.
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