Перевозчиков призвали вернуть деньги за сгоревшие в нерабочий период билеты

Многие родители планировали во время каникул съездить со своими детьми в другие города, но объявленные ограничения внесли свои коррективы. Общественники призвали перевозчиков вернуть деньги за сгоревшие билеты.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало Минтранс, чтобы тот рекомендовал перевозчикам вернуть деньги за невозвратные билеты. Речь идет о билетах, которыми не удалось воспользоваться в период нерабочих дней, уточнила газета «Известия».

«Из-за принятия новых ограничений сложилась непростая ситуация с посещением образовательных и культурных мероприятий детьми в составе организованных групп. Все мероприятия отменились или были перенесены», — отметил в своем письме председатель ООП Илья Зотов.

Обращение он направил министру транспорта Виталию Савельеву. Общественник напомнил, что по действующим правилам перевозчики не производят возврат денег или замену даты поездки, если билет был куплен по невозвратному тарифу. Если рекомендации будут выполнены, то родители получат возможность отправиться на отдых с детьми зимой или весной.