Нерабочие дни вызвали ажиотаж на авиабилеты

Россияне на фоне объявления о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября бросились искать авиабилеты. Пользователи Aviasales 19 октября искали билеты на 49% чаще, чем обычно. Об этом представитель компании сообщил газете «Известия».

Число запросов на билеты с вылетом в конце октябре накануне достигло пика за последние дни. Такой ажиотаж можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней, сообщили в Aviasales.

На внутренние направления пришлось 67% всех поисковых запросов. Чаще всего россияне смотрели билеты с вылетом в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. На Турцию приходилось 10% запросов, на Египет и Объединенные Арабские Эмираты — по 2%, а на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию — по 1,5%.

Объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости ковидом накануне предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Сегодня президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу. А в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом, нерабочие дни введут уже с 23 октября.