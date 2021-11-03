Нерабочие дни продлят в Курской области до 12 ноября
Губернатор Курской области Роман Старовойт решил продлить нерабочие дни до 12 ноября
Губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение продлить нерабочие дни до 12 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, такое решение было принято из-за эпидемической обстановки в регионе.
«Учитывая складывающуюся обстановку (хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию), мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», — заключил Старовойт.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом в Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни.