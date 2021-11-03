Нерабочие дни продлят до 10 ноября в Смоленской области

Правительство Смоленской области продлевает нерабочие дни до 10 ноября включительно. Об этом сообщил RT.

Губернатор Алексей Островский уже подписал распоряжение.

«После слов „с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)“ дополнить словами „с 8 по 10 ноября 2021 года“», — говорится в документе.

Из-за ситуации с коронавирусом в Брянской области также приняли решение продлить нерабочие дни до 14 ноября.