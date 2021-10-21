Нерабочие дни объявили в Крыму c 30 октября

В Крыму объявили о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в соответствии с указом президента. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

Аксенов напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко обозначил задачи данной меры. Она направлена на защиту жизни и здоровья россиян и снижение роста заболеваемости ковидом. Для этого всем важно проявить ответственность и дисциплину.

Глава Крыма попросил жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от массовых выездов на природу или в другие регионы в выходные дни. Аксенов также призвал отказаться от отдыха в больших компаниях и сократить контакты.

Руководитель республики добавил, что вакцинация — самый надежный способ защитить себя и близких от заболевания. Аксенов призвал всех, кто еще не сделал прививку, не затягивать с ней. Чем больше людей вакцинированы, тем лучше эпидемическая ситуация и тем быстрее будут сняты ограничения, подчеркнул он.

На фоне объявления о нерабочих днях в России резко вырос спрос на авиабилеты.