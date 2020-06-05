Непродовольственные магазины в Петербурге заработают с 8 июня

Речь не идет про магазины в торговых центрах.

В городк откроются объекты розничной торговли с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. У этих магазинов должен быть отдельный вход с улицы.

На каждого покупателя нужно отвести четыре квадратных метра. Помимо этого примерочные зоны пока остаются закрытыми.

Кроме того, власти Петербурга готовы разрешить работу организациям-застройщикам и объектам розничной торговли автомобилями. Однако они смогут возобновить деятельность только при условии предварительной записи.

В Петербурге поэтапно снимают ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 5 июня храмы вернулись к богослужениям. Однако прогулки по рекам и каналам города пока еще остаются под запретом.