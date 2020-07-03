Непродовольственная торговля в Москве восстановилась на 70% за месяц

Россия потихоньку возвращается к привычной жизни после пандемии коронавируса. Так, например, за первый месяц работы с 1 по 29 июня количество посетителей торговых центров в Москве составило (минус) -33,6% по отношению к июню прошлого года.

Об этом рассказал президент консалтинговой компании Watcom Роман Скороходов в беседе с газетой «Ведомости». Хуже обстоят дела в Санкт-Петербурге. В Северной столице показатели примерно -60% к июню 2019 года.

Скороходов пояснил, что такое положение вещей объясняется тем, что ограничительные меры полностью не сняты. Как пояснил президент компании Watcom, работают только магазины со входом с улицы.

Президент Российского союза торговых центров Дмитрий Москаленко подтвердил, что минувший месяц трафик посетителей на уровень до самоизоляции в столице еще ниже стандартной отметки — на уровне 70% прошлых лет.

Это связано с изменением покупательского поведения, считает Москаленко. А так же снижением доходов и отсутствием новых коллекций у продавцов одежды и обуви. По замерам Watcom, лучшими днями для торговых центров в Москве стали 24 и 25 июня: показатели посещаемости достигли -23,4 и -24,9% соответственно к июню 2019 г.

Московская область готовится к наплыву туристов после снятия ограничений по коронавирусу. Из-за того, что многие направления сейчас закрыты для путешествий, Подмосковье становится одним из самых популярных мест. Чтобы организовать качественный отдых для гостей региона, область развивает туристический бизнес.