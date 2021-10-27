Москвичи стали отказывать в сдаче жилья непривитым от ковида

Жители Москвы стали отказывать в сдаче жилья тем, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Это может быть связано с оплатой аренды, предположила совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

«Это вполне обосновано, поскольку человек, который заболевает коронавирусом, вынужденно садится на больничный, и у него могут возникнуть проблемы с оплатой жилья», — пояснила Сивова «Российской газете».

Она добавила, что некоторые собственники недвижимости могут подобными условиями подчеркнуть эксклюзивность своего предложения. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, владельцы жилья имеют право выдвигать любые требования. Условие о наличии прививки не противоречит законам.

«Однако до конца понять мотивацию владельцев недвижимости, дающих такие объявления, достаточно сложно. Ведь любое дополнительное условие, устанавливаемое для арендаторов, снижает вероятность заключения договора», — отметил юрист.

Соловьев не исключил, что арендодатели могут перестраховываться на случай, если вакцинацию сделают обязательной.