Непривитых жителей ХМАО обязали сообщать о каждом выходе из дома через приложение

Власти ХМАО отправили непривитых жителей четырех муниципалитетов на самоизоляцию. Люди, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, обязаны будут сообщать о каждом выходе из дома через специальное приложение. Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

«C 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года [непривитые] оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности <…> „Цифровое уведомление“», — говорится в документе.

В этом приложении нужно будет указывать паспортные данные и причины выхода из дома. Без уведомления нельзя даже вынести мусор или выгулять собаку.

Это жесткое санитарное ограничение власти ХМАО ввели накануне в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. Оно будет действовать до 5 декабря. Также в этих муниципалитетах ввели запрет на проведение любых массовых мероприятий и запретили общепиту и фитнес-клубам работать по ночам. За все время пандемии в регионе выявили 87 783 случая ковида. Полный прививочный курс прошли 49,8% местных жителей.