Непривитых жителей двух городов Югры отправят на самоизоляцию

В ХМАО власти ввели обязательную самоизоляцию для части жителей Югорска и Советского, которые не сделали прививку от коронавируса. Постановление за подписью губернатора Натальи Комаровой выложили на сайте «Открытый регион — Югра».

Режим обязательной самоизоляции не коснется только тех жителей Югорска и Советского, которые уже прошли вакцинацию. Всем остальным предписано оставаться дома, начиная со 2 июля. Выходить можно только на работу, либо для обращения за медицинской помощью. Покидать жилище также разрешается, если нужно помочь пожилым родственникам или людям, страдающим хроническими заболеваниями. Можно выйти в аптеку или продуктовый магазин. Можно выгуливать домашних животных, но на расстоянии не дальше 100 метров от дома. А еще можно вынести мусор.

Ограничения будут действовать до 23 июля. Вместе с тем в Югорске и Советском закрывают кинотеатры, а кафе и ресторанам разрешается работать с 06:00 до 20:00. Исключение — обслуживание навынос, а также питание в аэропортах, на вокзалах и АЗС.

Региональный Роспотребнадзор отмечал, что именно в этих городах сейчас самая сложная ситуация с распространением коронавируса. Заболеваемость в них превышает средние показатели по региону более чем в четыре раза.

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