Вакцинация от коронавируса носит исключительно добровольный характер и непривитых учителей не станут отстранять от работы. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

«Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление», — передает РИА «Новости» ответ замминистра на вопрос, грозит ли учителю отстранение от работы в случае отказа от прививки.

При этом он добавил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, потому что это задача региональной и местной власти. А задача министерства — обеспечить условия для «безопасной работы наших учителей», отметил Басюк.

Однако в городской администрации Новокузнецка сегодня рассказали, что местным учителям пригрозили отстранением от работы при отказе вакцинироваться. В в комитете образования и науки города отметили, что требование по обязательной вакцинации школьных педагогов предусмотрено законодательством. В ведомстве уточнили, что решение об отстранении от работы может быть принято в случае осложнения эпидемиологической ситуации.