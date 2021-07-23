Непривитых россиян порекомендовали отправлять на удаленку

Непривитые сотрудники могут работать дистанционно, если такой формат позволяет специфика работы. Об этом сказано в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах.

Документ был размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Работодатель вправе по собственной инициативе или по инициативе работника предложить ему перейти на удаленку, отмечено в документе. Однако пользовать таким правом рекомендуется только в случае, если у сотрудника есть противопоказание к вакцинации.

Сотрудникам, решившим сделать прививку против коронавируса, рекомендуется предоставить дополнительный выходной. Работодатель может по своему усмотрению предоставить его как дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением заработной платы или присоединить его к следующему отпуску.

Работодателям рекомендовали отстранять сотрудников, если те не предоставят документ о вакцинации от коронавируса к указанному сроку без уважительной причины. Еще работодателям рекомендовали проводить среди коллектива разъяснительную работу. На усмотрение руководства организации сотрудникам могут предоставить выходной день для прохождения вакцинации.