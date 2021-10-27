Непривитых чиновников предупредили об увольнении

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от местных чиновников скорее вакцинироваться от коронавируса. В противном случае, по его словам, им придется сменить работу.

Жвачкин признался, что позиция некоторых госслужащих его просто возмущает, потому что для них вакцинация вообще является обязательной, но некоторые почему-то прививки делать не торопятся, сообщил «ТВ 2».

«Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились», — сказал он.

По его словам, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе, как предупредил губернатор, с ними будут расставаться.

В Томской области ранее была введена обязательная вакцинация для части населения, с 8 ноября в регионе начнут действовать новые ограничения при посещения общественных мест, а именно система QR-кодов. С ними можно будет ходить в рестораны и кафе. С 15 ноября без них не будут пускать в театры, кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты. Альтернативой может быть отрицательный ПЦР-тест.