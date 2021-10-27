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    27 октября 2021, 09:36

    Непривитых чиновников предупредили об увольнении

    Глава Томской области Жвачкин пригрозил увольнять непривитых чиновников

    Ольга Назаркина

    Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от местных чиновников скорее вакцинироваться от коронавируса. В противном случае, по его словам, им придется сменить работу.

    Непривитых чиновников предупредили об увольнении

    Жвачкин признался, что позиция некоторых госслужащих его просто возмущает, потому что для них вакцинация вообще является обязательной, но некоторые почему-то прививки делать не торопятся, сообщил «ТВ 2».

    «Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились», — сказал он.

    По его словам, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе, как предупредил губернатор, с ними будут расставаться.

    В Томской области ранее была введена обязательная вакцинация для части населения, с 8 ноября в регионе начнут действовать новые ограничения при посещения общественных мест, а именно система QR-кодов. С ними можно будет ходить в рестораны и кафе. С 15 ноября без них не будут пускать в театры, кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты. Альтернативой может быть отрицательный ПЦР-тест.