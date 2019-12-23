Неприлично дорогой сельдерей обнаружили на Ямале
Сельдерей, купленный женщиной в одном из сетевых магазинов, претендует на титул самого дорогого овоща на Ямале. Покупательница опубликовала фотографию чека, на котором цена за один стебель составила тысячу рублей, сообщило ИА URA.RU.
Женщина разместила публикацию о покупке в социальной сети «ВКонтакте». Как говорится в записи, все произошло в магазине «Монетка».
«Вчера в „Монетке“ купила самый дорогой сельдерей в моей жизни! Будьте внимательней при покупках! Проверяйте чек!», — написала автор поста.
Сельдерей оказался дороже вина и свинины вместе взятых. На целых 350 рублей.
В комментариях предположили, что скорее всего речи о намеренном обмане нет, а произошла техническая ошибка. Но некоторые пользователи уверены, что такие ошибки почему-то чаще всего случаются в пользу продавцов.
Представители торговой сети ситуацию никак не прокомментировали.