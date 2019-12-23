Неприлично дорогой сельдерей обнаружили на Ямале

Женщина разместила публикацию о покупке в социальной сети «ВКонтакте». Как говорится в записи, все произошло в магазине «Монетка».

«Вчера в „Монетке“ купила самый дорогой сельдерей в моей жизни! Будьте внимательней при покупках! Проверяйте чек!», — написала автор поста.

Сельдерей оказался дороже вина и свинины вместе взятых. На целых 350 рублей.

В комментариях предположили, что скорее всего речи о намеренном обмане нет, а произошла техническая ошибка. Но некоторые пользователи уверены, что такие ошибки почему-то чаще всего случаются в пользу продавцов.

Представители торговой сети ситуацию никак не прокомментировали.