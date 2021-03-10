Неприятный запах воды из-под крана в Ростове пообещали устранить за неделю

В Ростове-на-Дону пообещали в течение недели устранить неприятный запах питьевой воды из водопровода, на который местные жители начали жаловаться в конце февраля. Об этом сообщило Министерство ЖКХ Ростовской области.

В Ростовской области по поручению губернатора Василия Голубева создана межведомственная комиссия, которая займется нормализацией водоснабжения. В состав комиссии вошли представители ряда ведомств и специалисты «Ростовводоканала». На первом заседании обсуждались результаты анализа проб питьевой воды, отобранных на водопроводах и очистных сооружениях Ростова 1 марта.

«Нейтрализовать запах в воде позволит запуск в течение недели новой установки по дозированию древесного порошкообразного угля», — сообщили в МинЖКХ региона.

В ходе заседания утвердили план ближайших мероприятий по улучшению водоснабжения. Специалисты в том числе проведут анализ состава воды в реке Дон, чтобы выявить причины появления специфического рыбного запаха и повышенной цветности.