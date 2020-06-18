Одна из предложенных поправок к Конституции РФ говорит о непрерывном образовании. Руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала «360», в чем смысл этих изменений.

В Конституции хотят закрепить условиях предоставления качественного образования во всей России и его стандарты. Шмелева заметила, что это указывает на принцип всеобщности и равенства возможностей, по которому развивается система.

«На это ориентирован и национальный проект „Образование“, в частности, федеральный проект „Успех каждого ребенка“», — сказала она.

К 2024 году во всех регионах России появится по центру, которые будут работать по модели «Сириуса». Сейчас их 50. В центрах обучают детей, дают возможность студентам пройти стажировку, а педагогам — освоить новые методы работы.

Государство, по словам Шмелевой, обязано поддерживать образование в каждом субъекте страны на одинаково высоком уровне и принимая во внимание единые стандарты. Таким образом всем россиянам гарантируют получение дошкольного, начального, среднего, высшего и дополнительного образования.

«Непрерывное образование — обучение в течение всей жизни — позволяет людям одновременно учиться и работать, постоянно повышать свою квалификацию, быть востребованным даже тогда, когда технологии кардинально меняют сложившиеся методы работы», — заключила Елена Шмелева.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня до 1 июля. Последний день будет основным. Его объявили нерабочим.