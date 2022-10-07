Жители Сочи обнаружили в местных лесах огромные металлические шары | 360°

Общество 07 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Жители Сочи обнаружили в местных лесах огромные металлические шары Жители Сочи сообщили об обнаружении огромных шаров в местных лесах

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В сочинских лесах обнаружили загадочные предметы. Местные жители сообщили об огромных металлических шарах. Видео с одним из таких объектов опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи».

«Ходишь по лесу, ни живой души, и встречаешь такую штуку круглую», — рассказал автор видеоролика. По данным издания, шары нашли в Хостинском районе.

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Находка может быть частью топливной системы ракетного комплекса, заявил военный летчик Николай Добронравов.

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«После выработки топлива лишний груз ступеней ракеты отделяется, и либо сгорает в атмосфере, либо остается в космосе в виде мусора, либо падает на землю», — процитировал специалиста сайт издания «Аргументы и факты». По словам эксперта, находки не представляют опасности для людей.

В Сочинском национальном парке рассказали РИА «Новости», что инспекторы разбираются в ситуации с металлическими шарами.

Некоторые сочинцы предположили, что загадочные находки — следы деятельности инопланетян. В США создали управление, которое будет заниматься обнаружением неопознанных летающих объектов. Ранее американские власти признались, что ни разу не применяли против потенциальных НЛО оружие.

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