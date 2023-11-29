29 ноября 2023, 23:43
Непогода внесла коррективы в работу московских аэропортов
«Яндекс.Расписание»: более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов отменили или задержали в трех столичных аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 22:47 по московскому времени во Внуково задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедово вовремя не смогли вылететь семь бортов, еще один рейс отменили. В Шереметьево пять самолетов отсрочили вылет, два борта отменили рейсы.
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Москвичей предупредили о сильных метелях, столица окажется во власти южного циклона. Вечером 29 ноября по прогнозу синоптиков ожидалась сильная метель и порывистый ветер, а также осадки в виде снега. Ночью температура воздуха опустится до отметки -7 градусов.
В четверг и пятницу жители столицы смогут наблюдать северное сияние после магнитной бури. Недавний взрыв на Солнце может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.
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