Общество 07 декабря 2023, 08:37 Непогода стала причиной задержки рейсов в аэропорту Новокузнецка Несколько рейсов задержали в аэропорту Новокузнецка из-за резкого похолодания Pxhere

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В Новокузнецке задержали несколько рейсов из-за резкой смены температуры воздуха. О проблемах с вылетом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Вылет рейсов авиакомпании «Сибирь» в Домодедово и в Новосибирск задерживаются. Также пока не может отправиться самолет перевозчика Red Wings в Екатеринбург. Вылет рейса «Аэрофлота» задерживается в Шереметьево, а «Северного ветра» — в Санкт-Петербург.

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Как отметили в Telegram-канале аэропорта Новокузнецка, проблемой послужила непогода.

«У нас не смогли приземлиться самолеты из-за плохого сцепления на ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосе — прим. ред.), возникшего по причуде природы», — указали в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что реагенты не помогают, так как произошло резкий перепад температуры — с трех градусов тепла до -18. Однако в аэропорту обещали в скором времени решить ситуацию.

В начале недели на столичный регион обрушился мощный снегопад. Из-за непогоды аэропорты столкнулись с трудностями. в понедельник, 4 декабря, в трех аэропортах региона задержали 55 рейсов, еще шесть отменили.