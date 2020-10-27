Непогода стала причиной отмены и задержки рейсов в Челябинске

Сильный ветер повлиял на работу аэропорта в Челябинске. Множество рейсов задержаны, часть — отменены.

Как написал портал «ФедералПресс», порывы ветра достигли 15-20 метров в час. В связи с этим вылет и прибытие лайнеров задерживаются.

«Все задержки, это те самолеты, которые не вылетели из пунктов назначения. У нас аэропорт готов к принятию самолетов, но из-за погодных условий авиакомпании принимают решения пока не вылетать из пунктов назначения», — заявили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Как сообщил портал Znаk.соm со ссылкой на Уральскую прокуратуру, 26 и 27 октября задержаны вылеты из Челябинска в Москву, Петербург, Краснодар.

«Аэрофлот» отменил три рейса из Москвы, Utair — из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска. В общей сложности задержаны вылеты семи самолетов, отменены — восемь рейсов. Об этом написал ТАСС.

В прокуратуре отметили, что всего на рейсы зарегистрированы 475 пассажиров. Из них 47 — разместили в гостинице, других проинформировали об изменении в расписании. Полеты возобновятся, когда в Челябинске утихнет ветер.