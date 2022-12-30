Общество 30 декабря 2022, 13:44 Непогода со снегопадом и гололедицей ожидает жителей столицы 30 декабря

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В пятницу в Москве ожидается ухудшение погоды. В город придут сильные снегопады и образуется гололедица, сообщил сайт «Мир 24».

По данным сайта «Утро.ру», самый пик непогоды ожидает гостей и жителей столицы во временной промежуток с 3:00 до 18:00. Сотрудники МЧС порекомендовали водителям быть максимально осторожными и внимательными на дорогах.

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Отмечается, что осадки в виде снега придут в Москву с запада.

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