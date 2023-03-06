Общество 06 марта 2023, 16:36 Непогода со снегопадами ожидается в регионах Сибири

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Резкое ухудшение погоды с сильными снегопадами и ветром ожидает жителей регионов Сибири. Об этом сообщили на сайте ОТР.

По прогнозам синоптиков, мощные осадки придут в Хакасию, Алтайский край, Иркутскую и Омскую области. Снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 30 метров в секунду.

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Отмечается, что непогода в регионах Сибири ожидается 7 марта, в северных районах столбики термометров опустятся до -35 градусов.

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