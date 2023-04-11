Общество 11 апреля 2023, 15:43 Непогода с сильным ветром обрушилась на Читу

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Сильный ветер и мокрый снег обрушились сегодня на Читу в Забайкальском крае. О резком ухудшении погоды сообщили на сайте ОТР.

На улицах города образовалась гололедица, тротуары и дороги буквально превратились в каток. Из-за непогоды водители троллейбусов и грузовых фур не могут подняться в гору, пешеходам трудно передвигаться.

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Отмечается, что дворники в качестве противогололедного реагента используют песок, который берут на детских площадках.