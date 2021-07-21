Непогода с ливнями и грозой придет в ХМАО

Сотрудники МЧС по ХМАО предупредили местных жителей о надвигающейся непогоде. В регионе ожидаются сильные ливни с грозой и порывами ветра до 17 м/с. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на сайт МЧС.

В сообщении также говорится, что в юго-западных районах Ханты-Мансийского автономного округа повышается вероятность возникновения чрезвычайных происшествий. Жителям и гостям региона рекомендуют быть осторожными и лишний раз не выходить на улицу без надобности.

Синоптики добавили, что 22 и 23 июля в регионе ожидается туман, ветер западных направлений со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы достигнут 15-17 м/с. Средняя температура воздуха днем составит 24-29 градусов тепла.