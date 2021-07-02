Непогода придет в Нижегородскую область

В Нижегородской области второго июля ожидаются ливни с грозами. Информацию о надвигающейся непогоде разместило Верхне-Волжское УГМС, написал сайт pravda-nn.ru.

МЧС региона советует местным жителям, по возможности, оставаться дома, не подходить к линиям электропередач и не прятаться от дождя под деревьями. Кроме того, автовладельцам советуют не парковать машины под рекламными щитами и большими деревьями во избежание несчастных случаев, сообщил Infox.ru.

Если все-таки понадобилось совершить поездку, необходимо придерживаться невысокой скорости, а также не пользоваться мобильным телефоном. При грозе следует отключить в доме все бытовые и электроприборы.