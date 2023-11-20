Общество 20 ноября 2023, 11:16 Непогода оставила без света 50 тысяч жителей нескольких регионов России Минэнерго: около 50 тысяч человек в России остались без света из-за непогоды РИА «Новости»

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Сильный ветер оставил без света около 50 тысяч жителей Крыма, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в эфире телеканала «Россия 24», что восстановление электроснабжения займет до двух дней, сообщил ТАСС.

«На текущий момент порядка 50 тысяч человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, Юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму», — сказал он.

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По словам Евгения Грабчака, электроснабжение полуострова восстановят до конца дня 20 ноября. В Сибири от непогоды пострадали шесть регионов, особенно сильно — Кузбасс и Алтай. Замминистра заявил, что там основные аварийные работы завершат днем 21 ноября.

Жителям Красноярского края придется ждать дольше всех. Евгений Грабчак предупредил, что восстановление сетей начнут после того, как порывистый ветер стихнет. Свет в домах, по его прогнозу, появится в течение двух дней.

В Крыму порывы ветра достигали 30 метров в секунду, сообщили «Известия». В Новокузнецке в пиковые часы скорость ветра составляла 37 метров в секунду. Около торгового центра на женщину упал рекламный баннер. Ее отправили в реанимацию.