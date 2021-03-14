Мощный ветер оставил без электричества почти 30 тысяч жителей Иркутской области

В Иркутской области в воскресенье разбушевалась метель. Непогода оставила без электричества 28 тысяч человек. Его отключили в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По состоянию на 11:40 (06:40 по московскому времени) отключенными остаются 43 населенных пункта в 14 районах: 7 071 жилой дом, в которых проживают 28 512 человек, 31 соцобъект», — говорится в сообщении.

Некоторое время назад ведомство сообщило, что в 78 населенных пунктах в целях безопасности было отключено электроснабжение.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается ветер до 15-20 метров в секунду, местами — до 22-27. В ГУ МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб. Спасатели призвали местных жителей временно не выходить на улицу и не совершать дальних поездок.

Кроме того, сотрудники МЧС попросили автомобилистов из-за шторма не пользоваться сейчас ледовой переправой до байкальского острова Ольхон, передал ТАСС. На акватории озера Байкал зарегистрированы порывы ветра до 35 метров в секунду. Кадры с места начали выкладывать местные жители. На них видно, что ветер почти сносит с ног, а в ближайшие 100 метров почти ничего не видно.

Несколько дней назад метель замела дороги к 50 населенным пунктам Башкирии. В них проживает более семи тысяч человек. Также из-за непогоды были закрыты несколько трасс. Дороги расчищали 58 единиц техники и 75 человек.