Непогода нарушила работу аэропортов на Дальнем Востоке

Из-за метели и снегопада на Дальнем Востоке задерживаются авиарейсы. На данный момент самолеты отложили прилеты и вылеты в аэропортах Благовещенска и Хабаровска.

Так, в Благовещенске отложили прибытие рейсов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. Там также перенесли на более позднее время вылеты двух самолетов в Москву и одного — во Владивосток.

Почти полторы месячных нормы осадков выпало во Владивостоке из-за циклона Подробнее

«Прилет и вылет авиарейсов отложен по метеоусловиям — из-за снегопада», — сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Благовещенска.

В ночь на понедельник на столицу Амурской области обрушился снегопад, снизилась видимость. Администрация города предупредила, что на дорогах образовалась гололедица.

Непогода также нарушила работу аэропорта Хабаровска. Задержаны рейсы на Николаевск-на-Амуре, Чумикан, Магадан, Южно-Сахалинск, а также в другие населенные пункты. В пресс-службе рассказали, что несколько самолетов садились в аэропорту Новый как на запасном из-за неблагоприятных метеоусловий.

В Хабаровске сильная метель, скорость ветра достигает 16 метров в секунду.

В Приморском крае из-за снежного циклона отменили десятки авиарейсов и 60 автобусных, передает РИА «Новости». В ночь на понедельник в Приморье, и в частности во Владивостоке, был сильный дождь, переходящий в снег, штормовой ветер и метель, на дорогах образовался гололед.