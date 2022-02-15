Неплательщицу алиментов арестовали в Салехарде

В ямальской столице арестовали женщину за неуплату алиментов. Ее долг превысил два миллиона рублей, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональное УФССП РФ.

Отмечается, что лишенная родительских прав женщина должна была отдавать деньги на двух сыновей. Всего она задолжала два миллиона 300 тысяч рублей.

«За неуплату алиментов жительница окружной столицы мировым судьей г. Салехард ЯНАО признана виновной в совершении административного правонарушения и понесла наказание в виде 10 суток ареста», — уточнили в ведомстве.