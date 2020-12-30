Неплательщиков предупредили о дорогом подключении света и воды

«Повторное подключение к услугам довольно дорого стоит. Дешевле не допускать просрочек по ежемесячным платежам и постараться не копить долги», — сообщил он, не уточнив расценки.

Минко также прокомментировал завершение моратория на начисление штрафов за неуплату коммунальных услуг. С 1 января 2021 года пени снова начнут добавляться к сумме долга. В начале декабря мораторий предлагали продлить, напомнил RT. Однако закон о продлении так и не был принят. По словам специалиста, это не значит, что неплательщикам немедленно отключат электричество и воду.

«На уплату долга по ресурсу дается определенное время — если потребитель погасил хотя бы часть долга, это уже становится поводом для того, чтобы его от ресурса не отключать», — пояснил он.

Если же потребитель игнорирует первые два предупреждения от управляющей компании, УК может взыскать долги через суд. Отключения начинаются, когда жилец не платит от трех месяцев до полугода и игнорирует предупреждения.