Неплательщикам пояснили, почему их долги списываться не будут

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила заемщикам, почему их кредиты в случае неплатежеспособности списываться не будут. По ее словам, такое решение будет несправедливым по отношению к другим россиянам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы считаем, что эта проблема (закредитованности — ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что ограничение по максимальному размеру кредита также не может быть выходом из этой проблемы. Если регулятор выпустит крупную сумму в обращение граждан, то это может привести к повышению ставок или разгону инфляции.

Ранее было выдвинуто предложение о снижении долговой нагрузки, особенно для молодых семей. Идея заключалась в том, чтобы Центробанк выделил банкам деньги на сумму выданных ими кредитов. Затем они смогли бы заключать новые соглашения с заемщиками, но уже под 3%. Как только граждане вносили бы суммы по платежам, банки возвращали бы деньги в Центробанк.