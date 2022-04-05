Неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам в Ленобласти

В Ленинградской области перед судом предстал житель поселка Гаврилово, которого обвинили в уклонении от уплаты алиментов. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным издания, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев игнорировал судебное решение об обязательстве содержать своего несовершеннолетнего ребенка. В общей сложности он задолжал более 800 тысяч рублей.

Суд приговорил его к восьми месяцам исправительных работ. При этом в счет государства будут идти 5% от его зарплаты.