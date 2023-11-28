28 ноября 2023, 17:29
«Неотделима от жизни общества». Путин напомнил о роли церкви
Путин назвал церковь неотделимой от жизни общества
Церковь в России отделена от государства, но неотделима от жизни общества и человека. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Российский лидер напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл не раз говорил ему об уникальных отношениях между церковью и государством в РФ.
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«Что хотел бы в этой связи заметить: ну нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен», — добавил Путин.
Президент указал на важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании молодежи, а также укреплении духовно-нравственных и семейных ценностей.
Путин также выразил мнение, что создание большой семьи должно стать нормой для всех российских народов. Поддержка материнства и детства должна распространяться на все сферы госуправления.
Религия
Владимир Путин
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