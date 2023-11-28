Общество 28 ноября 2023, 17:29 «Неотделима от жизни общества». Путин напомнил о роли церкви Путин назвал церковь неотделимой от жизни общества Unsplash

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Церковь в России отделена от государства, но неотделима от жизни общества и человека. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Российский лидер напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл не раз говорил ему об уникальных отношениях между церковью и государством в РФ.

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«Что хотел бы в этой связи заметить: ну нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен», — добавил Путин.

Президент указал на важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании молодежи, а также укреплении духовно-нравственных и семейных ценностей.

Путин также выразил мнение, что создание большой семьи должно стать нормой для всех российских народов. Поддержка материнства и детства должна распространяться на все сферы госуправления.