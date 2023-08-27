27 августа 2023, 10:20
Неопубликованная ранее записка Жириновского появилась в Сети
Вице-спикер Чернышов опубликовал одну из неизвестных ранее записок Жириновского
Новая записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского от 2018 года содержала в себе экономические рекомендации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который опубликовал документ в своем Telegram-канале.
Жириновский в своей записке призывал Россию отказаться от использования долларов. Рекомендацию он оставил летом 2018 года, когда курс американской валюты продолжал расти с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.
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Политик также призвал распустить все международные организации.
«Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и другие. Всех перевести на национальные валюты и языки», — отмечал Жириновский.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил нейросети «Жириновский» вступить в партию. Он отметил, что организация запланировала идти в ногу со временем. Он попросил сделать исключение для алгоритма, чтобы почтить таким образом память умершего политика.
Владимир Жириновский
ЛДПР
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