Общество 27 августа 2023, 10:20 Неопубликованная ранее записка Жириновского появилась в Сети Вице-спикер Чернышов опубликовал одну из неизвестных ранее записок Жириновского State Duma Russia/Twitter.com/globallookpress

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Новая записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского от 2018 года содержала в себе экономические рекомендации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который опубликовал документ в своем Telegram-канале.

Жириновский в своей записке призывал Россию отказаться от использования долларов. Рекомендацию он оставил летом 2018 года, когда курс американской валюты продолжал расти с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

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Политик также призвал распустить все международные организации.

«Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и другие. Всех перевести на национальные валюты и языки», — отмечал Жириновский.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил нейросети «Жириновский» вступить в партию. Он отметил, что организация запланировала идти в ногу со временем. Он попросил сделать исключение для алгоритма, чтобы почтить таким образом память умершего политика.