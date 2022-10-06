Неопределенность с частичной мобилизацией вдвое обвалила интерес к покупке новостроек в Москве | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 11:37 Поделиться Telegram

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Viber Неопределенность с частичной мобилизацией вдвое обвалила интерес к покупке новостроек в Москве Эксперт Барсуков: на снижение интереса к новостройкам в Москве повлияла паника населения пресс-служба губернатора МО

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Спрос на покупку квартир в новостройках Москвы снизился на 46%. Это произошло после объявления президентом России Владимиром Путиным о введении в стране режима частичной мобилизации 21 сентября. Член российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в интервью «360» сказал, что это связано со сменой ценностей у населения.

«У потенциальных покупателей появилась некая другая забота, и она стала первоочередной», — отметил он.

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По его словам, смена ориентиров коснулась многих людей. В их числе и клиенты в горячей фазе покупки новостройки, и просто смотрящие — те, кто пока только подбирает варианты.

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Барсуков отметил, что спад интереса связан и с широким спектром нюансов, связанных с частичной мобилизацией.

«Было не совсем понятно, кого эта мера коснется, как именно указ Путина будет исполняться и другие вопросы», — сказал он.

Эксперт сообщил, что спрос на новостройки у людей постепенно восстанавливается. Также он сравнил показатели этого года с предыдущим. Однако за основу он взял не московский, а всероссийский рынок.

«Если текущую ситуацию в сентябре экстраполировать на весь российский рынок, то объем выдачи кредитов на покупку жилья составит около 90% от прошлого года. Это достаточно большая цифра», — отметил он.

Также Барсуков сказал, что в марте этого года ситуация с рынком недвижимости была хуже, чем сейчас. По его словам, тогда люди чаще отказывались от завершения сделки.

Собеседник «360» предположил, что спрос восстановится примерно к ноябрю. Однако он отметил, что в текущей ситуации турбулентности вероятность любых прогнозов находится под вопросом.

Также Барсуков призвал граждан не делать поспешных серьезных решений под влиянием острых перемен. По его словам, паника ведет к необдуманным поступкам. Кроме того, нестабильная и резкая реакция на происходящее создает хаос на рынке.

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