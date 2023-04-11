Общество 11 апреля 2023, 23:35 Неопознанный светящийся объект упал в Екатеринбурге Падающий неопознанный объект засекли в небе над Екатеринбургом

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Яркое небесное тело заметили в небе над Екатеринбургом. Падение неопознанного летающего объекта сняли на камеру очевидцы. Видеозапись оказалась в распоряжении «360».

На кадрах можно увидеть, как объект несется к земле на огромной скорости. Официальной информации о происшествии не поступало.

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Ранее в небе над Сосновым бором в Ленинградской области был замечен неопознанный летательный объект. По данным СМИ, он находился на высоте около 10 тысяч метров и двигался со скоростью 200 километров в час.

После этого местные власти объявили сигнал «Режим». Его традиционно применяют в качестве требования о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства России.

В первых числах февраля жители Екатеринбурга увидели яркое небесное тело в небе над городом. Свидетелем падения стал местный житель Игорь, который ехал по Егоршинскому подходу. Он отметил, что над ним пролетел объект, напоминающий болид с длинным хвостом, сообщило Nation News.