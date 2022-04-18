Неонатолог Иванов рассказал, как в СССР добились снижения детской смертности

Советским врачам в прошлом веке удалось добиться рекордного снижения детской смертности, эту работы российские медики продолжают до сих пор. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета главный неонатолог Минздрава РФ профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Иванов.

До 1917 года в России умирал каждый третий ребенок, но в СССР эту проблему начали решать развитием медицины, открытием новых больниц и ФАП.

«К 1991 году мы подошли с показателями детской смертности порядка 25 промилле, то есть умирали 25 детей из 1000. Работа продолжалась, несмотря на все сложности, и показатели удалось снизить до 8,6 промилле. В 2012 году президент России принял решение о строительстве перинатальных центров и создании трехуровневой системы родовспоможения», — сказал Иванов.

С тех пор в России построили 32 новых перинатальных центра. Детская смертность составляет 4,5 промилле — это значит, что за 100 лет она снизилась в 60 раз.