«Неохота ему разбираться, что там отмечают». Пушков — о Трампе, поздравившем Польшу с годовщиной начала войны
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал поздравления президента США Дональда Трампа, адресованные Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщило ИА Nation News.
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По данным информагентства, на вопрос журналистов, не хочет ли Трамп что-нибудь сказать польским партнерам в связи с 80-летием начала Второй мировой, американский лидер напомнил, что в Варшаву должен отправиться вице-президент США Майк Пенс.
«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми», — сказал Трамп.
Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил слова президента США.
«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил (!) Польшу с началом Второй Мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — написал сенатор в соцсетях.