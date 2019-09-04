Трампа попросили высказаться о начале Второй мировой. И он поздравил Польшу Подробнее

По данным информагентства, на вопрос журналистов, не хочет ли Трамп что-нибудь сказать польским партнерам в связи с 80-летием начала Второй мировой, американский лидер напомнил, что в Варшаву должен отправиться вице-президент США Майк Пенс.

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми», — сказал Трамп.

Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил слова президента США.

«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил (!) Польшу с началом Второй Мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — написал сенатор в соцсетях.