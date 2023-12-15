Общество 15 декабря 2023, 15:14 Необычный новогодний вендинг от VK появился на одной из остановок в Москве пресс-служба VK

Читать 360tv в

В Москве на одной из остановок общественного транспорта появился новогодний вендинг. AR-активацию запустила социальная сеть «ВКонтакте» при поддержке департамента транспорта Москвы и группы Russ.

В центре Москвы установили остановочный павильон под новогодний интерактивный вендинг. Любой желающий может принять участие в акции. Достаточно выбрать один из товаров, после чего в вендинге запустится анимация со стикерами-маскотами «ВКонтакте». На экране появится пес Спотти, кот Персик, единорог Спаркс или собака Дигги.

Реклама

Для всех посетителей остановки предусмотрен гарантированный сюрприз. Речь идет о digital-подарке от одного из развлекательных сервисов VK. А некоторые счастливчики получат наборы фирменного мерча от социальной сети «ВКонтакте» или одну из умных колонок — капсулу Нео с голосовым помощником Маруся. Подарки можно будет получить в VK Store в Центральном детском магазине на Лубянке.

Вице-президент по маркетингу VK Инна Походня отметила, что обычно «ВКонтакте» ассоциируется с онлайн-контентом. Но времена меняются.

«Благодаря современным технологиям и нестандартному подходу у нас получилось связать цифровой мир с офлайн и создать праздничное настроение москвичам и гостям столицы, а также порадовать прохожих подарками», — подчеркнула она.

Новогодний интерактивный вендинг будет работать до 31 декабря на остановке «Манежная площадь», которая находится рядом с домом № 2 по Охотному ряду.