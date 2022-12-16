Общество 16 декабря 2022, 13:45 Необычный каток заработал в самом центре Владимира

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Каток у стен Успенского собора открылся во Владимире. Местные жители и гости города могут покататься на нем бесплатно, сообщил сайт «Царьград».

Каток необычен своим расположением — его посетители смогут насладиться красотами старинного зодчества на свежем воздухе в самом сердце города.

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Праздничное открытие катка запланировано на сегодняшний вечер. Для посетителей приготовили яркое праздничное шоу с участием Деда Мороза.

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