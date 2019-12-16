Необычный горный аттракцион появился на азербайджанском курорте

По данным издания, среди 20 участников аттракциона не было ни одного профессионала, а за рычагами экскаватора сидел специалист высшей категории. В его задачу входило раскрутить людей без угрозы для здоровья. Водителю пришлось осваивать эту технику несколько дней.

Победитель «снежного вейкборда» порекомендовал всем попробовать себя в подобном аттракционе.

«Человек — не птица, но летать очень хочется. Пускай, даже для этого нужна специальная техника», — заметил он.