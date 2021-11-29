Необычный домик построили для котов и кошек в Петербурге

Жители Кировского района Санкт-Петербурга построили необычный домик для котов и кошек. В зеленом двухэтажном здании могут одновременно помещаться несколько десятков питомцев, у которых нет хозяев. Об этом написал Piter.TV.

Новый домик для животных расположился на улице Васи Алексеева. Местным жителям понадобилось около трех лет, чтобы соорудить приют для городских питомцев. Животные с большой охотой приходят сюда не только чтобы отдохнуть, но и чтобы поесть и поиграться с «друзьями». В период новогодних праздников кошкин дом украшают разнообразными игрушками, в том числе вешают светящуюся гирлянду.

По подсчетам местных жителей, сейчас в домике проживают около 12 котов и кошек. Все они стерилизованы и ухожены. Местные жители регулярно приносят им еду и смотрят за состоянием их здоровья, сообщила создательница домика Елена Сипайор.

Она также добавила, что все желающие могут помочь бездомным животным и поддержать инициативу через Instagram.