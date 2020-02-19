Необычные вакансии нашли в Санкт-Петербурге

Например, аэропорт «Пулково» ищет отпугивателя птиц. Он будет следить за активностью пернатых на аэродроме и отгонять их с его территории. А компания, занимающаяся мебелью, несколько лет назад хотела взять на работу «испытателя диванов».

Эксперт Мария Игнатова рассказала, что зачастую такие необычные профессии являются самыми обычными. Работодатели таким образом завлекают к себе соискателей.

«Периодически встречается „директор по счастью“ или „менеджер по счастью“. На деле же это классический Key Account manager — менеджер по работе с клиентами. И зарплата тут — стандартная, рыночная», — заявила Игнатова.

Она считает, что «необычные» вакансии собирают много откликов, так как соискателям интересно. Но вот все задерживаются на таких местах по-разному.