Кровать для выдуманного друга и земля со стадиона. Отельеры назвали самые необычные просьбы гостей

Постояльцы гостиниц частенько обращаются к персоналу с необычными просьбами. Бывали случаи, когда сотрудников просили принести земли со стадиона Ливерпуля или отрезать кусок от подушки из-за ее большого размера. Работники британских отелей рассказали о самых необычных запросах.

Один из нелепых случаев произошел с сотрудниками отеля в Саутгемптоне, пишет Mirror. Там очередные постояльцы спросили: «Могли бы вы предоставить дополнительную кровать для воображаемого друга моего сына Фрэнка».

А вот портье в Бирмингеме попросили положить 200 бабочек в холодильник в складском помещении гостиницы. Насекомых планировали выпустить во время свадьбы.

Другого портье в Ньюкасле как-то спросили: «Могу ли я хранить ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра в морозильной камере?». Еще гости интересовались у персонала, где купить валлийскую валюту, а также просили найти метровый пончик из пластика, сделать из-пододеяльника платье и целый день отвечать на сообщения.

Кроме того, однажды гостья попросила уговорить супруга спать от нее отдельно. Был даже случай, когда постоялец просил найти место на карте, куда чаще всего прилетает НЛО.