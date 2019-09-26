Необычные площадки для регистрации брака открыли в Москве

Начиная с октября, возлюбленные смогут зарегистрировать брак в ресторане 1913 года на Рождественке и в современном лофт-пространстве на улице Ленинская Слобода.

Первая площадка удивит посетителей залами с мраморным фонтаном, золотыми рыбками и расписными потолками. Ресторан в прошлом служил местом встреч для актеров Большого и Малого театров, известных деятелей искусства и журналистов.

Современный лофт расположился на берегу реки Москвы. Место подходит для тех, кто любит эксперименты. Гости смогут устроить здесь яркую фотосессию на фоне кирпичных стен с вставками из дерева, а также на фоне панорамных окон и хрустальных люстр.