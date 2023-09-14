Общество 14 сентября 2023, 15:29 Необычные дни открытых дверей проведут в центрах содействия воспитанию в Москве Фестиваль «PRОСпортМНС» проведут в центрах содействия в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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С середины сентября по середину октября в столичных центрах содействия семейному воспитанию пройдут необычные дни открытых дверей. Они состоятся в формате фестиваля «PRОСпортМНС». Об этом сообщила заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

«Общение во время какой-то увлекательной активности — это наиболее комфортный способ знакомства детей-сирот и их будущих усыновителей или опекунов. Нынешней осенью тематикой дней открытых дверей станет спорт. Но это не просто эстафеты, футбольные матчи и киберспортивные баттлы — каждый центр познакомит гостей с историей и традициями тех или иных игр», — рассказала она.

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Первый день открытых дверей пройдет в центре «Наш дом». Там организуют праздник адаптивного спорта. Последним днем мероприятий станет 14 сентября. В центрах «Алые паруса», «Радуга» и «Маяк» пройдут игры в футбол, пинг-понг и многие другие активности.

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