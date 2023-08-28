Общество 28 августа 2023, 11:47 Необычные блюда различных кухонь мира представили на фуд-корте «Цветочного джема» в Москве «Цветочный джем» представил разнообразные кухни мира на площадке в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице проходит фестиваль «Цветочный джем». Одну из самых масштабных площадок развернули на переходе от Манежной площади к площади Революции. Там организаторы представили блюда различных кухонь мира, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Торговые шале разместили напротив Исторического музея. Зеленый фуд-корт украсили шестью тысячами цветов и деревьев, среди которых липы, клены, барбарис и бересклет, а также композиции из гортензий и цветники с шалфеем, астрами и дельфиниумами.

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На этом «цветочном променаде» гости попробуют грузинский чкмерули, скумбрию в лаваше, фруктовую окрошку, персики с соленой карамелью на гриле и многое другое. В дополнение к необычным блюдам горожанам предложат и напитки. Например, березовый сок.

Ранее для фестиваля «Цветочный джем» Тверской бульвар в Москве превратили в многоуровневый сад.