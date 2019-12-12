Необычная вакансия для курьеров появилась в России. Надо доставлять диски и играть в них с покупателем

Сколько раз любители видеоигр слышали фразу, что сидение за компьютером дело несерьезное и денег оно не принесет. Как бы не так, теперь для геймеров появилась настоящая вакансия и профессия — «курьер-игратель».

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Оказалось, что в современном мире теперь недостаточно просто привезти клиенту видеоигру или какой-либо гаджет. С покупателем нужно вместе еще и поиграть. Вот тут уже недостаточно уметь быстро привезти заказ, нужно понимать тренды и разбираться в киберспорте.

Геймеров-курьеров начала искать компания Goods.ru. Вакансия кажется шуткой, но условия вполне реальные, как и зарплата.

Источник фото: скриншот вакансии на hh.ru

На такой работе мечты для любителей игр придется доставлять до трех заказов в день, играть с клиентами и предоставлять отчеты.

При этом компания все-таки требует, чтобы был курьерский опыт, а также кандидат должен хорошо ориентироваться по карте и знать город. Вежливое общение с покупателями обязательно, как и солидный опыт в гейминге.

Потенциального сотрудника возьмут на должность курьера-игрателя. Наверное, следующий работодатель удивится такой записи в трудовой.

Уже более 700 человек отправили резюме на необычную вакансию, из них двое уже играют в игры с клиентами Goods.ru.