Необычная вакансия для курьеров появилась в России. Надо доставлять диски и играть в них с покупателем
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Оказалось, что в современном мире теперь недостаточно просто привезти клиенту видеоигру или какой-либо гаджет. С покупателем нужно вместе еще и поиграть. Вот тут уже недостаточно уметь быстро привезти заказ, нужно понимать тренды и разбираться в киберспорте.
Геймеров-курьеров начала искать компания Goods.ru. Вакансия кажется шуткой, но условия вполне реальные, как и зарплата.
На такой работе мечты для любителей игр придется доставлять до трех заказов в день, играть с клиентами и предоставлять отчеты.
При этом компания все-таки требует, чтобы был курьерский опыт, а также кандидат должен хорошо ориентироваться по карте и знать город. Вежливое общение с покупателями обязательно, как и солидный опыт в гейминге.
Потенциального сотрудника возьмут на должность курьера-игрателя. Наверное, следующий работодатель удивится такой записи в трудовой.
Уже более 700 человек отправили резюме на необычную вакансию, из них двое уже играют в игры с клиентами Goods.ru.